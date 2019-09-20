باريس تختبر "التاكسي المائي" (فيديو)

بدأت شركة Seabubbles الفرنسية باختبار مركبات مميزة أطلق عليها اسم "التاكسي المائي"، ستساهم بحل مشكلات الازدحام المروري في بعض المدن العالمية الكبرى.

وتشبه هذه المركبات من حيث الشكل السيارات الصغيرة، وتتسع قمرتها لـ 4 ركاب، لكنها صممت للتحرك كقوارب صغيرة في الأنهار والمسطحات المائية.

وزودت هذه المركبات بنوع خاص من المحركات الاقتصادية الصديقة للبيئة تمكنها من الحركة على سطح الماء بسرعة تصل إلى 25 كلم/ ساعة، وقطع المسافات بأقل التكاليف، فالرحلة المائية في القوارب الصغيرة تبلغ كلفتتها ما بين 30 إلى 50 يورو تقريبا لكل 100 كلم، وتنخفض هذه الكلفة إلى 3 يورو فقط بالنسبة لمركبات Seabubbles.

ويرى الخبراء في Seabubbles أن اختراعهم سيلقى رواجا كبيرا في المدن التي تنتشر فيها الأنهار والمسطحات المائية، وستساهم هذه المركبات بحل مشكلات الازدحام المروري على الطرقات.

المصدر: وكالات