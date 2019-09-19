تجميع أول نموذج تجريبي لطائرة الركاب الروسية الضخمة

شهد مصنع "فورونيج" الروسي للطائرات يوم 18 سبتمبر انتهاء عملية تجميع أول نموذج تجريبي لطائرة "إيل -96-400 إم"عريضة الهيكل.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "إيليوشين" الروسية فقال إن عملية إنتاج الطائرة بكاملها يتوقع أن تختتم نهاية عام 2020، مع العلم أن تجميع هيكل الطائرة لا يقضي بتركيب أجهزتها. وأضاف أن النموذج التجريبي سيقوم بأول رحلة جوية له عام 2021.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن تصنيع طائرة "إيل -96-400 إم" يقوم على أساس طائرة الركاب "إيل – 96" السوفيتية الصنع. وقد تم تمديد هيكل طائرة " إيل – 96" وركبت فيها محركات " ي إس – 90 آ1" الأقوى التي حلت محل محركات "بي إس – 90 آ "، الأمر الذي زاد إلى حد بعيد من إمكانات الطائرة فباتت تتسع لـ400 راكب.

وتعهد صناع طائرة الركاب بألا تقل مواصفاتها عن مواصفات مثيلاتها الأجنبية من شركتي "بوينغ" و"إيرباص".

يذكر أن "إيل-96-400 إم" تعد نموذجا مطورا من طائرة "إيل-96" السوفيتية التي أنتج منها في العهد السوفيتي 20 نسخة، ثم توقف إنتاجها.

أما النسخة المطورة منها، فهي طائرة عريضة الهيكل وبعيدة المدى زاد طولها 10 أمتار عن نموذجها الأساسي "إيل-96". ومن سلبياتها استخدام 4 محركات، ما زاد من استهلاك الوقود مقارنة بمثيلاتها الأجنبية.

المصدر: نوفوستي