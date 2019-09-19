المدرعات الجزائرية القديمة تجهز بمنصات "كورنيت" الروسية

أصبحت منظومة "كولانيت" الروسية من أشهر المنظومات المضادة للدبابات في الجيش الجزائري.

وتتميز صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات بمدى العمل البعيد والحماية الجيدة من التشويش وقدرة فائقة على خرق الدروع.

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ونصبت المنظومة لأول مرة على مدرعات "بي تي إر – 80" الروسية الصنع المسلحة برشاشين من عيار 14.5 ملم و7.62 ملم، ما يمكّن المدرعات من مكافحة الدبابات والمشاة على حد سواء.

ثم بدأت قيادة الجيش الجزائري في نصب منظومة "كورنيت" على مدرعات "بي تي إر - 60 بي بي" السوفيتية الصنع التي تسلمها الجيش الجزائري في ثمانينات القرن الماضي.

وقام المهندسون الجزائريون بتحديث المدرعات الخفيفة الفرنسية الصنع AML 90 حيث تم تفكيك البرج المزود بمدفع عيار 90 ملم. وحلت محله منصة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

وعلاوة على ذلك زودت بتلك المنصات سيارات Land Rover Defender وعربات "بي إم بي-2إم" الروسية المطورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا.