تغير مثير للاهتمام في ثقب الأوزون يجذب انتباه العلماء

وجد فريق من الخبراء البريطانيين أن الثقب المشؤوم في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي (بحجم الولايات المتحدة) يتقلص بشكل واضح ومثير للاهتمام.

وتعد طبقة الأوزون مهمة للغاية لأنها تعمل كدرع يحمينا من أشعة الشمس الضارة، وهي مكونة من ذرات الأكسجين، لذا يتتبعها العلماء ويراقبون الثقب العملاق الموجود فيها فوق القطب الجنوبي، منذ سبعينيات القرن الماضي.

Ozone layer's USA-sized hole is SHRINKING and is now 'smallest size in three decades' https://t.co/ugV2Xmimx7 — The Sun Tech (@TheSunTech) September 16, 2019

وحلل فريق البحث في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في "كوبرنيكوس" (CAMS) التابع للاتحاد الأوروبي، كيفية تقدم ثقب الأوزون باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. ويغطي الآن مساحة تبلغ 1.9 مليون ميل مربع، بانخفاض عن 7.7 مليون ميل مربع في سبتمبر 2018، حسبما ذكرت BBC.

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وهذا يعني أن حجم الثقب هو الأصغر منذ ثلاثة عقود، على الرغم من أن العلماء يحذرون من الاحتفال بهذا الحدث في الوقت الراهن.

وفي عام 2017، غطى الثقب مساحة 3.9 مليون ميل مربع، لذا فهو متغير إلى حد ما من سنة إلى أخرى. ويشير هذا التغير إلى أن تقلص الثقب لا يعني بالضرورة تباطؤ التغير المناخي، كما قال ريتشارد إنجلن، نائب رئيس CAMS.

وقال ريتشارد: "الآن أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه أمر مثير للاهتمام. ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد حول سبب ذلك".

ويجري تشكل وتدمير الأوزون باستمرار في الستراتوسفير، على بعد زهاء 18 ميلا فوق سطح الأرض. وفي ظل الظروف العادية، توجد طبقة الحماية في حالة توازن مثالي.

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ومع ذلك، فإن التلوث الذي يُضّخ في الهواء عن طريق الأنشطة البشرية، يزعزع هذا التوازن، ويسبب استنفاد الأوزون.

وسعى بروتوكول مونتريال الذي وقعته الحكومات في عام 1987، إلى إصلاح بعض الأضرار عن طريق حظر بعض المواد الكيميائية الأكثر ضررا.

تجدر الإشارة إلى أن ترقق طبقة الأوزون يبدأ عادة بعد فصل الشتاء في القطب الجنوبي كل عام. وبدأت الخسائر في وقت أبكر من المعتاد في عام 2019، لكن الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير أدى إلى تباطؤ العملية.

ومن غير المتوقع حدوث استرداد كامل للأوزون إلى مستويات ما قبل عام 1970، حتى عام 2060 تقريبا.

المصدر: ذي صن