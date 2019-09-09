اكتشاف مشكلات في "بوينغ" الجديدة

أوقفت شركة "بوينغ" اختبارات طائراتها الجديدة 777X بعد اكتشاف مشكلات جديدة فيها خلال الاختبارات الجارية حاليا. بحسب AFP.

ووفقا لممثل شركة "بوينغ" اكتشفت خلال الاختبارات الأخيرة مجموعة مشكلات جديدة تتطلب وقف هذه الاختبارات. لم يذكر ممثل الشركة أي شيء عن ماهية هذه المشكلات، بيد أن أحد المصادر أشار إلى أنه خلال اختبارات الإحكام (منع التسرب) انخلع باب الطائرة.

يشير المصدر، إلى أن هذه الاختبارات جرت في ظروف قاسية جدا من التي تكون خلال التشغيل الحقيقي للطائرة. هذه الاختبارات هدفها التأكد من أمن الطائرة وصلاحيتها وسلامتها خلال الطيران.

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ويذكر أنه كان من المقرر أن يكون أول تحليق تجريبي للطائرة 777X في خريف 2019 ، ولكن الشركة قررت تأجيله إلى بداية عام 2020 بسبب اكتشاف مشكلات في محركاتها.

المصدر: لينتا. رو