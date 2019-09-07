العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء نحو المطلوب

أجرى علماء الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية وجامعة أولو الفنلندية تجارب مشتركة حول دراسة تفاعل كريات الدم الحمراء، التي يتم التحكم بها من الخارج بواسطة أشعة الليزر.

تفيد مجلة "Scientific Reports" العلمية التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بالأهمية الكبيرة لتصميم نماذج لتوصيل الدواء إلى المكان المطلوب، وكذلك للعلاج المناعي وإنتاج الدم الصناعي وغير ذلك في مجال الطب الحيوي.

يدرس العلماء بالتفصيل كريات الدم الحمراء من أجل استخدامها كناقل "طبيعي" للدواء إلى المكان المطلوب. وفي حال نجاح هذه الطريقة، سيصبح بالإمكان توصيل الدواء الموضوع على سطح كريات الدم الحمراء مباشرة إلى النسيج العضوي، والمكان المريض.

بالطبع هذه الطريقة ستكون الأحدث في الطب، ولكن لا تزال بحاجة إلى دراسات أخرى لمعرفة تأثير دقائق النانو التي تدخل في تركيب المستحضرات الطبية في سلوك كريات الدم الحمراء كعامل يحتمل تأثيره في صحة الإنسان.

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لقد بينت هذه الدراسة لأول مرة إمكانية دراسة تفاعل كريات الدم الحمراء بوجود دقائق النانو، عندما يتمكن الباحث من التعامل بها وتوجيهها بالطريقة المطلوبة.

يقول إيغور ميغلينسكي الأستاذ في الجامعتين، "استخدمنا ملاقط الليزر الضوئية (الطريقة التي حازت جائزة نوبل عام 2018) وكذلك المجهر الإلكتروني والمجهر الضوئي المتباين الأطوار.

فالملقط الضوئي يسمح بخلق ظروف للتلاعب بخلايا الدم التي لا يمكن رؤيتها في الظروف الاعتيادية. والجمع بين هذه الطرق يوفر إمكانية تحديد تأثير دقائق النانو المختلفة في التفاعل مع كريات الدم الحمراء".

يخطط الباحثون لتوسيع مجال دراستهم ليشمل خصائص خلايا الدم عند وجود مواد مثيرة للحساسية ودقائق النانو المختلفة.

المصدر: نوفوستي