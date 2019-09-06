صاروخ روسي يطير بمسار غير اعتيادي

وصف الخبير دميتري كورنيف، مسار الصاروخ الروسي الباليستي 9М723 من منظومة "إسكندر-إم" الذي أطلق نهاية شهر أغسطس الماضي، وأصاب هدفه، بأنه غير اعتيادي.

وأشار الخبير العسكري في مقال نشرته صحيفة "إزفيستيا" إلى أن، "شريط الفيديو المنشور يبين أن هذا الإطلاق لم يكن اعتياديا. فقد طار الصاروخ الجديد في مسار يسمى "شبه باليستي". أي أن الصاروخ نفذ عدة مناورات عشوائية خلال تحليقه".

ووفقا للخبير، "هذا الصاروخ لن يكون هدفا سهلا لوسائل الدفاعات الجوية للأعداء حتى المستقبلية الواعدة منها".

يعتقد الخبير كورنيفن إن هذا الإطلاق كان ضمن الاختبارات الصاروخية التي يتم خلالها "تطوير الاجراءات الشاملة، لإعداد استجابة متماثلة " لاختبار الولايات المتحدة لصاروخ "توماهوك".

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وأشار الخبير العسكري، إلى أن بإمكان روسيا الآن البدء باختبار إطلاق صواريخ "كاليبر" البحرية التي مداها أكثر من ألفي كيلومتر، من قواعد أرضية، وتجهيز الصاروخ 9М723 بمحركات تعمل بالوقود الصلب ليصل مداه إلى 700 كيلومتر. كما يمكن صنع صواريخ "كينجال" الجوية، لتطلق من قواعد أرضية، وكذلك صواريخ "تسيركون" فارطة الصوت. كما لا يستبعد الخبير العسكري أن تبدأ وزارة الدفاع الروسية بتجديد اختبارات المنظومة الصاروخية RS-26 ( Rubezh )

المصدر: لينتا. رو