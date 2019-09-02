اكتشاف "لم يسبق له مثيل في الطبيعة" داخل نيزك !

اكتشف باحثون من كاليفورنيا معدنا فريدا لم يسبق له مثيل في الطبيعة داخل نيزك معدني عُثر عليه في جنوب أستراليا عام 1951.

وأُطلق على المعدن الجديد اسم edscottite، تيمنا بعالم الكيمياء الكوني الرائد، إدوارد سكوت. ويُعتقد أن النيزك الخاضع للدراسة جاء من كوكب تعرض للانفجار، في تصادم محتمل مع جسم كوني آخر.

“Scientists have discovered a new mineral, one never before seen in nature, lodged inside a meteorite found near Wedderburn in central Victoria.



Edscottite! https://t.co/j8tt9xqRDn — Belinda Barnet (@manjusrii) August 31, 2019

وكشفت دراسات سابقة أن النيزك يحتوي على آثار من الحديد والذهب، إلى جانب معادن نادرة مثل kamacite وschreibersite وtaenite وtroilite.

📣 New mineral alert! 📣

"We have found many meteorites, but a meteorite from the core of another planet is extremely rare." - Dr Stuart Mills, Senior Curator of Geosciences. Read more via @theage: https://t.co/HiWJ2FNytVpic.twitter.com/jEhqozje0n — Museums Victoria (@museumsvictoria) September 2, 2019

وعند دراسة شريحة من النيزك، اكتشف عالم المعادن تشي ما، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالتعاون مع عالم الجيولوجيا، آلان روبين، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، شقوقا صغيرة من معدن كربيد الحديد، لم يسبق له مثيل في الطبيعة.

وكتب الباحثون في ورقتهم الدراسية: "سُمي المعدن الجديد تكريما لإدوارد سكوت، عالم الكونيات الكيميائي الرائد في جامعة هاواي، مانوا، لمساهمته الأساسية في البحث عن النيازك".

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ويظهر edscottite في المجهر الإلكتروني على شكل بلورات بيضاء صغيرة، موجودة في شرائح رفيعة بين المواد المحيطة. ويعد هذا الشكل البلوري غير عادي مقارنة بالمعادن الأخرى الغنية بالكربون، الموجودة في النيازك القائمة على الحديد.

ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر يأتي نتيجة لتكوّن edscottite بسرعة كبيرة، بعد أن أصبحت المادة الأصلية مفرطة بالكربون.

وعُرف edscottite الاصطناعي لعدة عقود، حيث يجري إنتاج المعدن أثناء عملية صهر الحديد التي تخلق الصلب في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يجب العثور على المعدن بشكل طبيعي، قبل أن يصبح معترفا به رسميا من قبل الرابطة الدولية للمعادن.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة American Mineralogist.

المصدر: ديلي ميل