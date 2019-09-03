اكتشاف قبر قديم في صحراء أستراخان

عثر علماء الآثار على مقبرة تعود إلى القرنين 4-2 قبل الميلاد في المنطقة الصحراوية الواقعة شمال بحر قزوين لمقاطعة أستراخان الروسية.

وقال عالم الآثار دامير سولوفيوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إن عمليات الحفر في هذه المنطقة تجري منذ عدة سنوات، وقال "قبل فترة اكتشفنا جزءا من جمجمة ووعاء خزفيا، بعدها بدأنا عملية استكشاف واتضح لنا أنها مقبرة للسرماتيين يعود تاريخها إلى القرنين 4-2 قبل الميلاد. أي أوائل فترة عهدهم".

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وقال موضحا، عثرنا تحت الجمجمة على سكين معدنية صغيرة، وحجر لشحذه وقطع برونزية لم نعرف الغرض منها. وكان بجانب الجمجمة آنيتان من الخزف في إحداهما آثار مواد عضوية، "من هذه القطع يمكن القول أنها تعود لرجل... من المحتمل قضى نحبه في الطريق خلال رحلة قومه ودفن هنا".

وأشار سولوفيوف، إلى أن خصوصية هذا القبر تكمن في أن حركة الرياح كشفته وبقي ظاهرا فترة زمنية وبعد ذلك عادت الرياح لتغطيه بالرمال من جديد.

المصدر: نوفوستي