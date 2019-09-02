روسيا تختبر سفينة حربية بلاستيكية ثالثة في بطرسبورغ

شهد مصنع "سريدني نيفسكي" للسفن في بطرسبورغ بدء الاختبارات البحرية لكاسحة الألغام " فلاديمير يميليانوف" الروسية البلاستيكية من مشروع 12700.

وأفاد المكتب الصحفي للمصنع بأنه تم تزويد السفينة بالأجهزة الرئيسية اللازمة للإبحار والبقاء في الماء وأجهزة القيادة والملاحة مضيفا أنه يخطط لتسليم كاسحة الألغام للبحرية الروسية في ديسمبر المقبل.

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وأوضح أن تكنولوجيات حديثة لا مثيل لها في العالم استخدمت عند بناء السفينة حيث تمتلك كاسحة الألغام أكبر جسم مصنوع من الزجاج البلاستيكي وهو أخف من الجسم المعدني وأشد متانة منه.

يذكر أن " فلاديمير يميليانوف" هي كاسحة الألغام الثالثة التابعة لمشروع 12700 وقد بُنيت قبلها كاسحتا الألغام "ألكسندر أوبوخوف" و"إيفان أنطونوف" اللتان تخدمان حاليا في البحرية الروسية. وتخصص السفن من هذا المشروع لمكافحة الألغام في الماء و قاع البحر. وبلغت إزاحتها 890 طنا، وطولها 62 مترا، وعرضها 10 أمتار، وسرعتها 16 عقدة بحرية ، وطاقمها 44 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا