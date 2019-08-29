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روسيا والهند تصممان صاروخ "براموس" فرط الصوتي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا والهند تصممان صاروخ
Sputnik Aleksey Danitchev
صاروخ "براموس"
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صرح رئيس مؤسسة "براموس" الروسية الهندية المشتركة من الجانب الهندي، كمار ميشرا ، أن صاروخ "براموس" فرط الصوتي الروسي الهندي الصنع سيتم تصميمه بعد 7 أعوام.

قال ذلك على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي يقام حاليا في ضواحي موسكو. وأضاف، ميشرا، قائلا إن الدراسات في هذا المجال تتعلق بصورة خاصة بمشكلة حماية الأقسام الداخلية للصاروخ من درجة الحرارة العالية جدا. وأوضح أن جميع المهندسين يواجهون تلك المشكلة عند العمل على بعض تصاميم الصاروخ فرط الصوتي.

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وأعرب الخبير الهندي عن أمله بأن يجد المهندسون الهنود والروس حلا هندسيا صائبا لتلك المشكلة المعقدة.

فيما أشار، ميشرا، إلى صاروخ آخر من طراز " BrahMos-NG" يمكن أن يحلق بسرعة 4.8 ماك (السرعة التي  تزيد عن سرعة الصوت بمقدار 4.8 مرة). وقال إن المهندسين قطعوا شوطا كبيرا في تصميمه. وأنجزوا تصميم محرك الصاروخ. ويتوقع أن يبدأ اختباره بعد 4 أعوام.

المصدر:روسيسكايا غازيتا

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