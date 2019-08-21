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العثور في المغرب على رفات أقدم ستيغوصورس في العالم

العلوم والتكنولوجيا

العثور في المغرب على رفات أقدم ستيغوصورس في العالم
Sputnik
العثور على رفات أقدم ستيغوصورس في المغرب
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أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، عن العثور في جبال المغرب على رفات أقدم ستيغوصورس في العالم اكتشف مؤخرا.

ومنح العلماء هذا الديناصور اسم Adratiklit boulahfa وتعني باللغة الأمازيغية "سحلية الجبل" للتأكيد على أنهم عثروا عليه في منطقة جبلية.

تقول العالمة سوزان مادمنت التي درست رفات Adratiklit boulahfa ، إن ما يثير الاهتمام، هو أن هذا الرفات يعود إلى العصر الجوراسي الثاني- الجوراسي المتوسط.

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وتضيف أن "معظم الستيغوصورات التي اكتشفت سابقا تعود إلى العصر الجوراسي المتأخر، ما يدل على أن الستيغوصورس الذي عثرنا عليه في جبال المغرب هو أقدمها، وسيساعد على توسيع تصوراتنا عن تطور هذه النوع من الديناصورات".

كما يأمل علماء الحفريات بأن تساعد الاكتشافات اللاحقة في المنطقة على توسيع التصورات عن انتشار هذا النوع من الديناصورات وكيف كان شكلها واختلافه عن التي عاشت في العصر الجوراسي المتأخر.

ويذكر أن هذا النوع من الديناصورات كان منتشرا في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. ولأول مرة يعثر على رفات ديناصور من هذا النوع في شمال إفريقيا.

المصدر: نوفوستي

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