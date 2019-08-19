قريبا.. زراعة قلب خنزير في جسم إنسان

أعلن جراح بريطاني بارز أن قلوب الخنازير "المعدلة" يمكن زراعتها عوضا عن القلب البشري بعد ثلاث سنوات من الآن.

وصدر التصريح السابق عن الجراح المرموق، سير تيرينس إنكليش (87 عاما)، الذي أجرى أول عملية زراعة قلب في المملكة المتحدة قبل 40 عاما، وجرى ذلك خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لتلك العملية "المعجزة".

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وأضاف الجراح البريطاني أنه ينوي القيام بعملية جراحية جديدة لاستبدال كلية إنسان بكلية خنزير في نهاية العام الجاري، في حين يؤكد أن نجاحها سيمهد الطريق لعمليات زراعة أعضاء أكثر تعقيدا، كزراعة قلب حيوان مكان قلب بشري.

تمتلك قلوب الخنازير شكلا تشريحيا يشبه شكل قلوب البشر، لذا يمكن استخدامها في علاج الفشل القلبي الذي يعد وباء عالميا يعاني منه أكثر من 26 مليون شخص حول العالم.

المصدر: RT