العثور على كنز تحت أنقاض بومبي

عثر علماء الآثار الذين يعملون في حفريات مدينة بومبي القديمة، على مخبأ سري تحت طبقة الرماد يحتوي على تمائم عديدة ومتنوعة.

ويفيد موقع Live Science بأنه تم العثور على هذه التمائم في صندوق خشبي في إحدى الغرف، حيث تجري عمليات الحفر في المدينة. لقد تعفن الصندوق خلال الألفي سنة التي مضت على ثوران البركان، ولكن المواد البركانية المحيطة به حافظت على شكله.

كما عثر العلماء على قطع زجاجية عليها صور محفورة لديونيسوس، إله النبيذ والخصوبة اليوناني والرقص الهزلي. أما التمائم الأخرى فنحتت عليها الجماجم ورموز العضو الذكري والجعل المقدس وإله الصمت اليوناني.

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كما عثر العلماء على قلادتين زجاجيتين ومرايا وأحجار كريمة بما فيها جمشت ويسمى أيضا "أماتيست" عليه صورة امرأة وقطعة عقيق منحوت عليها صورة حرفي. يشير العلماء إلى أن النقوش ذات نوعية عالية، لذلك فإن أصحابها كانوا من الأثرياء. يعتقد العلماء أن هذه التمائم استخدمت كحلي أو للوقاية من شر الحاسدين.

المصدر: لينتا. رو