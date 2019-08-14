سلاح الجو الروسي يتزود بمروحيات حديثة

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو في البلاد سيتسلم جيلا جديدا من المروحيات الحديثة قريبا.

وقال قائد سلاح الجو في روسيا، سيرغي درونوف: إن القوات الجوية في الجيش الروسي ستتسلم قبل نهاية العام الجاري دفعة من المروحيات الجديدة المعدلة من طراز "مي-38" و "مي 28-إن إم".

ومن بين تلك المروحيات ستكون مروحيات "مي 38-تي" التي اختبرتها وزارة الدفاع على مر السنوات الفائتة، والتي زودت بمحركات TV-117V ، ومعدات متطورة للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ولها القدرة على العمل في أسوأ الظروف المناخية، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين +60 و-45 مئوية، وقادرة على حمل 15 طنا من الشحن، والتحليق بسرعة تصل إلى 295 كلم/سا، لمسافة 1200 كلم دون التزود بالوقود.

وصرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، بأن وزارة الدفاع في البلاد تقدمت بطلب للحصول على 98 مروحية قتالية من طراز "مي 28-إن إم".

وأشار المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، إلى أن الشركة ستسلم وزارة الدفاع الروسية 18 مروحية من هذا الطراز قبل نهاية 2021، وبعدها ستزود الجيش الروسي بـ 16 مروحية من هذا الطراز.

وتعتبر مروحيات "مي 28-إن إم" مروحيات قتالية وهجومية مخصصة لدعم وإسناد القوات العسكرية البرية، وزودت بأسلحة رشاشة وصواريخ موجهة قادرة على تدمير مدرعات وتحصينات العدو، إضافة إلى أجهزة رصد بصرية وحرارية ومعدات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، ومعدات حرب إلكترونية تحميها من صواريخ العدو الموجهة والحرارية.

المصدر: وكالات روسية