كشف سر البحر ما تحت الصحراء

درس علماء جامعة بن غوريون الإسرائيلية خزان المياه الجوفية الواقع في صحراء النقب، والمرتبط بطبقة المياه الجوفية في حوض النوبي، الذي يبلغ عمره مئات آلاف السنين وحددوا مصدرها.

وبحسب موقع Science Alert، حلل العلماء تركيز نظير الكريبتون -81 ونظير الهيدروجين "ديتيريوم" في عينات أخذت من 20 بئرا. يسمح نظير الكريبتون-81 بتحديد عمر العينات بين 40 ألف سنة و1.5 مليون سنة. أما مستوى الديتيريوم والهيدروجين الاعتيادي فيسمح بتحديد مصدر الماء والظروف المناخية.

كشفت النتائج أن طبقة الماء تكونت بفضل رافدين، أحدهما كان موجودا قبل 38 ألف سنة والثاني قبل 360 ألف سنة. وكان الأخير مرتبطا بأعاصير البحر الأبيض المتوسط في فترة العصر الجليدي المتأخر. أما الرافد الأول فقد تكون نتيجة توغل الكتل الهوائية من مناطق المحيط الأطلسي الإستوائية.

لا يزداد حجم مخزون المياه في هذا الحوض الجوفي بسبب قلة الأمطار التي تهطل في السنة، فهي لا تكفي حتى لترطيب التربة على عمق بضعة سنتمترات.

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حوض مياه النوبي، هو الأكبر للمياه العذبة وبلغت مساحته أكثر من مليوني كيلومتر مربع وتقدر كمية المياه العذبة فيه بـ 150 ألف كيلومتر مكعب. ويمتد هذا الحوض الجوفي للمياه العذبة من شرق الصحراء الكبرى ضمن حدود أربعة بلدان شمال- شرق إفريقيا بما فيها شمال-غرب السودان، شمال-شرق تشاد و جنوب – شرق ليبيا، والجزء الآخر في مصر.

المصدر: لينتا. رو