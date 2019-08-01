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العثور على آثار ديناصور نادر في جنوب سيبيريا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على آثار ديناصور نادر في جنوب سيبيريا
متحف التأريخ في كيميروفو
عظم الديناصور
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عثر فريق من علماء الآثار في مدينة كيميروفو الروسية، بالقرب من قرية شيستاكوفو بجنوب سيبيريا، على رفات ديناصور "زوروبود".

وجاء الاكتشاف في إطار بعثة أثرية نظمها المتحف التاريخي في عاصمة الإقليم كيميروفو.

وجاء في بيان نشره المتحف أنه اكتشفت في المنطقة الأثرية التي أجريت فيها الحفريات، عام 2018، عظام العمود الفقري وذيل الديناصور. 

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وأشار البيان إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر إنجازا أثريا كبيرا ليس بالنسبة لمنطقة شيستاكوفو الأثرية فحسب، بل ولعلم الآثار بشكل عام.

وأسفرت الحفريات كذلك عن اكتشاف شظايا الهيكل العظمي وفقرات العمود الفقري وأجزاء الفك الأسفل بالأسنان وعظم العضد ومخلب من ديناصور آخر يسمى "سيتاكوزافر".

وعلاوة على ذلك اكتشفت سن ديناصور مفترس ينتمي إلى أسرة "الدرومايوسوريد".

ونقلت كل الآثار المكتشفة إلى مختبر المتحف لإجراء دراسات إضافية ومعالجتها.

المصدر: نوفوستي

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