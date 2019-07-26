إثبات صحة النظرية النسبية لأنشتاين

أكدت مجموعة علماء دولية صحة النظرية النسبية لأنشتاين، من نتائج مراقبتهم للثقب الأسود الهائل "القوس A" في مركز مجرة درب التبانة.

وبحسب موقع EurekAlert، اتضح للعلماء أن النظرية النسبية العامة التي تفترض أن تأثيرات الجاذبية ناتجة من انحراف الزمكان (زمان-مكان)Spacetime بسبب وجود الكتلة، وتصف بدقة عالية سلوك الضوء الواقع تحت تأثير الثقب الأسود.

وقد حلل العلماء التأثير الذي يطلق عليه الانحراف الأحمر التثاقلي، الذي يظهر في هذه الحالة من انبعاث الضوء من النجم S0-2 الذي يدور حول الثقب "القوس A"، واقترب منه جدا عام 2018.

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ويحصل في حالة الانحراف الأحمر التثاقلي، تغير تردد الضوء المنبعث من منطقة ذات مجال مغناطيسي قوي، حيث يزداد طول موجات الأشعة الكهرمغناطيسية، أي تنحرف نحو المنطقة الحمراء من الطيف. وتأثير الانحراف نحو الأحمر هو تأثير تمدد الوقت (إبطاء الزمن).

المصدر: لينتا. رو