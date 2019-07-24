العثور على سفينة قديمة غامضة

أعلن علماء الآثار السويديون عن عثورهم في قاع بحر البلطيق على سفينة غامضة، بنيت في نهاية القرن الخامس عشر أو مطلع القرن السادس عشر، وهي بحالة جيدة وعلى متنها قارب.

وبحسب موقع Science Alert، رصد الباحثون في عام 2009 بواسطة جهاز السونار وجود جسم مجهول على عمق 140م. ولكنهم بعد مضي عشر سنوات عرفوا أنه سفينة، وذلك خلال عملية مد أنبوب الغاز في المنطقة. واستخدم الباحثون فيما بعد أجهزة تحكم عن بعد لدراسة السفينة بصورة مفصلة وتصويرها من زوايا مختلفة من أجل الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد (مجسمة) عالية الدقة.

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حيث اتضح للباحثين أن طول السفينة 16-18 م، وأن هيكلها وصاريتها ومعداتها والقارب بحالة جيدة. كما أن صاري المقدمة والنقوش والزخارف والمعدات الأخرى بما فيها مضخات سحب المياه بحالة جيدة. ويبدو أن سبب بقاء السفينة بهذه الحالة الممتازة هو برودة مياه بحر البلطيق وقلة الأكسجين فيها.

ووفقا للعلماء ، قد تكون هذه أقدم سفينة غرقت في بحر البلطيق. وهي من دون اسم، ومجهولة المصدر، لعدم وجود سفن مماثلة تعود للفترة ذاتها. علاوة على هذا لم يجد الغواصون ما يفسر سبب غرقها.

المصدر: لينتا. رو