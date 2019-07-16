وفاة مخترع كلمة مرور أجهزة الكمبيوتر!

توفي مخترع كلمة مرور الكمبيوتر، فرناندو كورباتو، عن عمر يناهز 93 عاما، نتيجة إصابته بمضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

وابتكر الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مفهوم حماية حسابات المستخدمين بكلمة مرور، عند إنشاء نظامه المتوافق لمشاركة الوقت (CTSS)، والذي يسمح للعديد من الأشخاص باستخدام الكمبيوتر في الوقت نفسه.

RIP to MIT professor Fernando "Corby" Corbato (1923-2019).



He led the development of Multics, which directly inspired modern operating systems, & is widely credited as the creator of the first computer password.



His work led to the founding of our lab.https://t.co/ry4PUi4Wfgpic.twitter.com/q25WmuDZMf — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) July 13, 2019

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2014، صرّح عالم الحاسوب الأمريكي، أن الأمر كان متعلقا بمشكلة "التقسيم" والخصوصية، ولكن هذه الخطوة ستساعد في رسم شكل الأمن الرقمي في المستقبل.

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وقلل نموذج الاستخدام المتزامن لـ CTSS من وقت انتظار استجابات الكمبيوتر، من ساعات إلى ثانية، ما جعل التكنولوجيا عمليّة بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، مهد نظام مشاركة الوقت الطريق لأنظمة التشغيل المستقبلية، مثل Linux، مع عناصر تحكم خصوصية دقيقة ونظام ملفات هرمي وميزات أخرى، يعتبرها الناس أمرا مفروغا منه اليوم.

وأدرك كورباتو في سنواته اللاحقة، أن كلمات المرور تعاني من عدة مشكلات، حيث قال إن الإنترنت جعل من تسجيلات الدخول "كابوسا نوعا ما"، وفقا للصحيفة.

ومع ذلك، لا يوجد أدنى شك في أن عمل كورباتو ساعد في تأسيس أساسيات الحوسبة الحديثة.

يذكر أن فرناندو، الذي ولد في 1 يوليو 1926، اشتهر في مجال علم الحاسوب وفاز بجائزة تورنغ في عام 1990.

المصدر: إنغادجيت