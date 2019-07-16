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وفاة مخترع كلمة مرور أجهزة الكمبيوتر!

العلوم والتكنولوجيا

وفاة مخترع كلمة مرور أجهزة الكمبيوتر!
Gettyimages.ru piranka
صورة تعبيرية
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توفي مخترع كلمة مرور الكمبيوتر، فرناندو كورباتو، عن عمر يناهز 93 عاما، نتيجة إصابته بمضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

وابتكر الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مفهوم حماية حسابات المستخدمين بكلمة مرور، عند إنشاء نظامه المتوافق لمشاركة الوقت (CTSS)، والذي يسمح للعديد من الأشخاص باستخدام الكمبيوتر في الوقت نفسه.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2014، صرّح عالم الحاسوب الأمريكي، أن الأمر كان متعلقا بمشكلة "التقسيم" والخصوصية، ولكن هذه الخطوة ستساعد في رسم شكل الأمن الرقمي في المستقبل.

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وقلل نموذج الاستخدام المتزامن لـ CTSS من وقت انتظار استجابات الكمبيوتر، من ساعات إلى ثانية، ما جعل التكنولوجيا عمليّة بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، مهد نظام مشاركة الوقت الطريق لأنظمة التشغيل المستقبلية، مثل Linux، مع عناصر تحكم خصوصية دقيقة ونظام ملفات هرمي وميزات أخرى، يعتبرها الناس أمرا مفروغا منه اليوم.

وأدرك كورباتو في سنواته اللاحقة، أن كلمات المرور تعاني من عدة مشكلات، حيث قال إن الإنترنت جعل من تسجيلات الدخول "كابوسا نوعا ما"، وفقا للصحيفة.

ومع ذلك، لا يوجد أدنى شك في أن عمل كورباتو ساعد في تأسيس أساسيات الحوسبة الحديثة.

يذكر أن فرناندو، الذي ولد في 1 يوليو 1926، اشتهر في مجال علم الحاسوب وفاز بجائزة تورنغ في عام 1990.

المصدر: إنغادجيت

 

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