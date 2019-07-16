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اكتشاف سر خوف الناس من العناكب!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف سر خوف الناس من العناكب!
Gettyimages.ru PeopleImages
صورة تعبيرية
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اكتشفت دراسة سويدية أن الطريقة التي تتحرك بها العناكب ذات الأرجل المشعرة، يمكن أن تكون السبب وراء خوف الناس منها.

ويقول العلماء إن العناكب تتحرك بطريقة "فريدة" تسبب الخوف، حيث تحرّك أرجلها بأسلوب يجعلها تبدو بشكل "شبكي"، بينما يفضل الناس المظهر المنحني.

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وقال الباحث الرائد، فيليب ليندنر، من جامعة ستوكهولم: "تشير هذه النتائج إلى أن نمط الحركة العنكبوتية للعناكب، وبشكل أكثر تحديدا "حركة الأرجل"، هي السمة الأساسية التي يرى الناس أنها مخيفة. ويظل الجسم الرئيس للعناكب ثابتا نسبيا أثناء الحركة، وهذا يعني أن الحركة العنكبوتية تُلاحظ من خلال حركة الأرجل وحدها".

وأضاف موضحا: "إن المظهر الزاوي للأرجل يتضخم من خلال حركة قصيرة المدى إلى الخارج، إلى جانب وتيرة سريعة غير متزامنة لكل رجل، ما يوضح العلاقة بالخوف".

وسأل العلماء نحو 100 فرد لتقييم خوفهم من 7 خصائص للعناكب. وحُددت الطريقة التي تتحرك بها وحجمها على أنها أكثر إثارة للرعب، مقارنة بلون العناكب وشعيرات جسدها.

ويأمل الدكتور ليندنر، أن تساعد النتائج في علاج أولئك الذين يعانون من رهاب العناكب.

المصدر: ذي صن

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