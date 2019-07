نفق غامض لتهريب كنوز "منهوبة" أيام السلطان العثماني سليمان

View this post on Instagram

Днес, доц. д-р К. Кисьов, ръководител на разкопките на могила "Мал тепе", посрещна кмета на община Пловдив - И. Тотев и кмета на община Марица - Д. Иванов. Те се запознаха с резултатите и бъдещите подходи при проучването на могилата. #plovdiv #plovediv #plovdivmuseum #bulgarianmuseum #Maltepe #Малтепе #archaeology #ramplovdiv #arheoplovdiv