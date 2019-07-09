روسيا تختبر جيلا جديدا من المروحيات المتطورة

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" أنها انتهت مؤخرا من اختبارات لقياس قدرة مروحيات "مي-38" المعدلة على تحمل ظروف الطقس القاسية.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية "تم اختبار مروحيات مي-38 المعدلة بنجاح في ظروف الحرارة العالية والجبال المرتفعة، ونجحت هذه المروحيات في إثبات قدراتها في عشرات الطلعات التجريبية".

وأوضح بيان صادر عن المكتب "أن هذه المروحيات قامت بأكثر من 50 طلعة لاختبار قدراتها على التحمل، بعض الطلعات جرت في منطقة أستراخان، في درجات حرارة تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، وبعضها الآخر جرى في منطقة إلبروس والمناطق الجبلية العالية في روسيا، وتمكنت هذه المروحيات من الوصول إلى ارتفاعات تخطت الـ 3000 متر، والعمل بنجاح في ظروف انعدام الرؤية".

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وتعتبر مروحية "مي-38" التي صممت لتحل محل مروحيات "مي-8" و"مي-26" الروسية الشهيرة، واحدة من أكثر المروحيات موثوقية في العالم، واستطاعت تلك الطائرات تحطيم أرقام قياسية في التحليق على ارتفاعات تصل إلى 9000 م.

وتوجد منها اليوم إصدارات عديدة، منها "مي-38-تي" التي تخطط روسيا لاستخدامها على نطاق واسع في المجالين العسكري والمدني، بسبب قدرة هذه الطائرات على نقل حتى 15 طنا من الحمولة، والتحليق بسرعة تصل إلى 295 كلم/سا، ولمسافة 1200 كلم دون التزود بالوقود.

المصدر: وكالات روسية