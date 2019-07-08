وجد عمال المناجم أثناء بحثهم عن أحجار كريمة لامعة بألوان قوس قزح، نوعا مختلفا من الكنوز، وهو هيكل عظمي (محفوظ بشكل رائع) لوحش بحري قديم.

وكشفت الدراسة أن الحيوان الزاحف البحري عاش، في زمن الديناصورات، حيث اكتُشفت عظامه في جزر من ألبرتا، كندا، في أعماق المياه.

Miners in Canada accidentally stumbled across a fossil of the ancient sea monster Tylosaurus https://t.co/0hbwyx31Qy — Daily Mail Online (@MailOnline) July 7, 2019

وحقق عمال المناجم من شركة Enchanted Designs، التي تصنع المجوهرات باستخدام أحجار كريمة عضوية بلون قوس قزح، هذا الاكتشاف الرائع المتمثل في هيكل عظمي متحجر لـ mosasaur، وتحديدا "تاسلوسورس"، وهي زواحف بحرية عاشت قبل زهاء 70 مليون عام، خلال الفترة التي جابت فيها الديناصورات الأرض.

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وفي هذا الوقت، كانت ألبرتا مغمورة تحت سطح البحر أسفل ما يسمى "المسار الداخلي الغربي"، الذي امتد ذات مرة من البحر المتجمد الشمالي وصولا إلى خليج المكسيك.

ويقوم عمال المناجم الذين يحفرون في صخور Bearpaw Shale، باكتشاف زواحف بحرية متحجرة كل عام، ومع ذلك، فمن النادر اكتشاف هيكل عظمي مكتمل تقريبا.

وبلغ طول الحيوان البحري نحو 6-7 أمتار، وتميز بفاه "شرير" مع تقوس الأسنان لالتهام الفرائس بشكل أفضل.

ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك الحفرية المكتشفة حديثا ستُعرض أمام الجمهور.

المصدر: ديلي ميل