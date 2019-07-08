 
مباشر

عمال المناجم يعثرون مصادفة على "وحش بحري" !

العلوم والتكنولوجيا

عمال المناجم يعثرون مصادفة على
Gettyimages.ru HadelProductions
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3g6

وجد عمال المناجم أثناء بحثهم عن أحجار كريمة لامعة بألوان قوس قزح، نوعا مختلفا من الكنوز، وهو هيكل عظمي (محفوظ بشكل رائع) لوحش بحري قديم.

وكشفت الدراسة أن الحيوان الزاحف البحري عاش، في زمن الديناصورات، حيث اكتُشفت عظامه في جزر من ألبرتا، كندا، في أعماق المياه.

وحقق عمال المناجم من شركة Enchanted Designs، التي تصنع المجوهرات باستخدام أحجار كريمة عضوية بلون قوس قزح، هذا الاكتشاف الرائع المتمثل في هيكل عظمي متحجر لـ mosasaur، وتحديدا "تاسلوسورس"، وهي زواحف بحرية عاشت قبل زهاء 70 مليون عام، خلال الفترة التي جابت فيها الديناصورات الأرض.

إقرأ المزيد
اكتشاف جماجم أعيد تشكيلها لتشبه
اكتشاف جماجم أعيد تشكيلها لتشبه "البيضة" في طقوس غريبة!

وفي هذا الوقت، كانت ألبرتا مغمورة تحت سطح البحر أسفل ما يسمى "المسار الداخلي الغربي"، الذي امتد ذات مرة من البحر المتجمد الشمالي وصولا إلى خليج المكسيك.

ويقوم عمال المناجم الذين يحفرون في صخور Bearpaw Shale، باكتشاف زواحف بحرية متحجرة كل عام، ومع ذلك، فمن النادر اكتشاف هيكل عظمي مكتمل تقريبا.

وبلغ طول الحيوان البحري نحو 6-7 أمتار، وتميز بفاه "شرير" مع تقوس الأسنان لالتهام الفرائس بشكل أفضل.

ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك الحفرية المكتشفة حديثا ستُعرض أمام الجمهور.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو من الجو لمطاردة مثيرة بلوس أنجلوس