شركة "روستيخ" تختبر بنجاح عربة استطلاع جديدة

كشفت شركة "روس إلكترونيكا" الروسية في منتدى "الجيش - 2019 " عن عربة استطلاع خاصة جديدة مزودة برادار "فارا – إف إر" بعيد المدى.

وقال ناطق باسم الشركة بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية، إن عربة الاستطلاع تم تصميمها بناء على عربة "تيغر" الروسية الصنع للاستطلاع والقيادة، وأضاف أن العربة الجديدة تخصص حاليا لقوات الحرس الوطني الروسي.

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وأوضح الناطق أن العربة يمكن استخدامها للاستطلاع والقتال، وحراسة وتأمين طرق المواصلات وذلك في أي طقس أو وقت ليلا كان أو نهارا.

وعربة " إس بي إر" قادرة على اكتشاف الهدف على مسافة حتى 10 كيلومترات، وإرسال معلومات عنه إلى مركز القيادة. لكن تلك المسافة لا تعتبر حدا أقصى للعربة، لأنها يمكن أن تستخدم درونا مزودا بمنظومة الاستطلاع الإلكتروني البصري، مع العلم أن تبادل المعلومات بين العربة والدرون يتحقق في نظام الاتصال المغلق.

يذكر أن اختبار العربة قد تم بنجاح، وبدأت وحدات الحرس الوطني الروسي بتسلمها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا