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"منتدى الجيش -2019 " يعرض "صياد الليل" و"التمساح" المطورين

العلوم والتكنولوجيا

مروحية "التمساح"
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عرضت شركة "مروحيات روسيا" لأول مرة في "منتدى الجيش – 2019" نموذجين من مروحيتي "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) و" كا – 52" (التمساح) تم تطويرهما وفق خبرة استخدامهما القتالي

Sputnik Sergey Kompaniychenko
"صياد الليل"

وقال ناطق باسم الشركة إن "مي – 28 إن إم" المعروضة في المنتدى تعتبر أول نموذج أنتج على دفعات من "صياد الليل" المطور.

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وأشار إلى أن"صياد الليل" المطور يتميز بزيادة مدى تدمير الأهداف وتوسيع مكونات الأسلحة ووجود طقم مزدوج لقيادة المروحية، فضلا عن تزويدها بمنظومة حديثة من الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية. وسمح كل ذلك بتنفيذ المهام  ليلا ونهارا والتعرف على الأهداف من مسافة بعيدة.

أما يتعلق بمروحية "كا – 52" (التمساح) المعروضة في المنتدى فقد خضعت للتحديث بالاستفادة من خبرة استخدامها القتالي في سوريا.

وأشار إلى أن تعديلات أدخلت في تصميمها سمحت بزيادة استقلاليتها ورفع مدى التعرف على الأهداف.

المصدر:زفيزدا

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