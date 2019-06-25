"منتدى الجيش – 2019 " يستعرض أحدث عربة مشاة قتالية ثقيلة

كشفت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية في "منتدى الجيش –2019" العسكري التقني الدولي الذي بدأت أعماله يوم 25 يونيو في ضواحي موسكو عن عربة مشاة قتالية ثقيلة حديثة.

وهي عربة "تي – 15" الموضوعة على منصة "أرماتا" المجنزرة التي تستخدمها دبابة "تي – 14" (أرماتا) الروسية الواعدة.

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وتم تزويد العربة بوحدة القتال الأوتوماتيكية المتحكم فيها عن بعد من طراز "كينجال". وتضم تلك الوحدة الأوتوماتيكية التي تزن 3850 كيلوغراما مدفع عيار 57 ملم الأوتوماتيكي بسرعة رمي 800 طلقة في الدقيقة، والذي صممته شركة "بوريفيستنيك " ورشاش 7.62 ملم ومنظومتي "أتاكا" المضادتين للدبابات.

وقال ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" إن مخزون المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 يحتوي على 80 قذيفة. أما مخزن الرشاش فيتسع لـ1000 طلقة.

saidpvo.livejournal.com

يذكر أن نموذجا اختباريا للعربة كان قد عرض عام 2018 في "منتدى الجيش – 2018". أما العربة التي تعرض حاليا فتعتبر جاهزة للاستخدام القتالي.

المصدر "سلاح روسيا