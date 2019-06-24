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"مدينة مفقودة" تكشف عن كنز من المخلوقات النادرة!

العلوم والتكنولوجيا

adobe/pexels
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق من العلماء نظاما إيكولوجيا مليئا بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك كائنات اعتُقد أنها انقرضت، في "مدينة مفقودة" ضمن أعماق غابة مطيرة في هندوراس.

وأمضى الباحثون 3 أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة تعرف باسم "مدينة القرد المفقودة" أو "المدينة البيضاء" في غابة Mosquitia المطيرة، ووجدوا مركزا متنوعا للحياة البرية، بما في ذلك مئات الأنواع من الفراشات والخفافيش والزواحف.

واكتشف الفريق 3 أنواع اعتُقد أنها لم تعد تعيش في هندوراس: الخفافيش ذات الوجه الفاتح، وثعبان False Tree Coral، والخنفساء النمرية التي يُعتقد أنها انقرضت.

وقال تروند لارسن، مدير برنامج التقييم السريع التابع لمنظمة Rapid الدولية (RAP)، إنهم "صدموا" لاكتشاف مثل هذه البيئة الغنية بالأنواع النادرة.

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وأضاف موضحا: "إن المدينة البيضاء هي إحدى المناطق القليلة المتبقية في أمريكا الوسطى، حيث ما تزال العمليات البيئية والتطورية سليمة.

واكتشف RAP زهاء 22 نوعا لم تُسجل من قبل في هندوراس، مثل الببغاء الأخضر الكبير المهدد بالانقراض، والأسماك الحية التي يعتقد الباحثون أنها جديدة في المجال العلمي.

وفي المجموع، اكتشف العلماء 246 نوعا من الفراشات والعث، و30 نوعا من الخفافيش، و57 نوعا من البرمائيات والزواحف. وقال السيد لارسن، إن تنوع الحياة البرية في المنطقة جعلها أولوية عالية للحفاظ على استمرار التنوع البيولوجي على المدى الطويل عبر أمريكا الوسطى.

وعلى مدى عقود، بحث المستكشفون عن المدينة البيضاء، التي يُعتقد أنها كانت موطنا لحضارة قديمة في عصر ما قبل كولومبوس.

المصدر: إندبندنت

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