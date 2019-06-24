تصميم طائرة "ناسا" الأسرع من الصوت من دون "نافذة أمامية"!

طورت "ناسا" طائرة X-59 QueSST الأسرع من الصوت بتصميم غريب يأتي على شكل "رصاصة" ذات أجنحة، ما أثار جدلا واسعا وأسئلة مثيرة حول تصميم قمرة القيادة.

وفي بيان صحفي، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن طائرة X-59 ستكون مميزة بشاشة 4K وكاميرتين بدلا من النافذة الأمامية، معززة ببيانات التضاريس لتزويد الطيار بمعلومات المسار بدقة متناهية.

NASA

وتسمى التقنية المطورة بأكملها "نظام الرؤية الإلكترونية" أو XVS.

إقرأ المزيد

وتوضح الصورة الصادرة مؤخرا أن قمرة القيادة الرئيسية تشبه إلى حد ما قوس زجاجي فوق أجنحة الطائرة الصغيرة.

وعلى الرغم من تطوير القدرة على السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت منذ عام 1947، حُظر الطيران بهذه التقنية المطورة فوق الأراضي الأمريكية منذ عام 1973، نظرا للضجيج الهائل.

ولكن المهندسين يعتقدون أنه مع تصميم الشكل الصحيح للطائرة، يمكن إيجاد حل للطفرة الصوتية.

وتعد X-59 جزءا من مهمة Low-Boom Flight Demonstration، وهي مبادرة تهدف إلى الحد من الضجيج الصوتي.

وتقول "ناسا": "إن نظام الرؤية الخارجية eXternal هو واحد من الحلول المبتكرة للمساعدة في الحد من الضجيج الصوتي في تصميم X-59 ، إلى مستوى لطيف لا يضايق الناس على الأرض".

المصدر : ساينس ألرت