الجيش العراقي يزود "بي إم بي – 1" بمدفع جديد (فيديو)

قام الجيش العراقي بتطوير مدرعة "بي إم بي–1" الروسية الصنع التي لا تزال في حوزته.

ويبدو أن مدفع "غروم" القديم عيار 73 ملم صار لا يرضي الجندي العراقي. لذلك تقرر تبديله بمدفع أوتوماتيكي. ووقع خيار العسكريين العراقيين على مدفع 2А14 عيار 23 ملم المعروف باستخدامه في منظومة "زي أو – 23 – 2" المزدوج المضاد للطائرات.

وبمقدور المدفع تدمير مختلف الأهداف، بما فيها الأهداف المدرعة الخفيفة على مدى 2000 متر وذلك بسرعة الرمي 800 – 1000 طلقة في الدقيقة.

ويزن المدفع 76 كيلوغراما فقط. ويبلغ طوله نحو مترين.

وأجريت تجارب أولى بهذا الشأن في ربيع العام الماضي حين نشرت صور فوتوغرافية أولى لـ"بي إم بي – 1" المسلحة بمدفع عيار 23 ملم.

ويتوقع أن تتسلح بقية مدرعات "بي إم بي – 1" بهذا المدفع في حال نجاح التجربة.

يذكر أن الجيش العراقي يقوم حاليا بتطوير دبابة "تي – 55" الروسية الصنع. وكان الجيش العراقي قد نشر على الإنترنت مقطع فيديو أظهر دبابة "الكفيل - 1" تسير وترمي من مدفعها عيار 100 ملم ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا