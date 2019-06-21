الأسطول الشمالي الروسي يختبر غواصة سوفيتية ضخمة بعد ترميمها

خضعت غواصة "دميتري دونسكوي" النووية السوفيتية الصنع للاختبار في البحر الأبيض المتوسط بعد تأهيلها في مصنع السفن.

وفحص الخبراء على مدى أيام عمل الآليات والأجهزة والأنظمة في الغواصة وقاموا بقياس سرعتها القصوى تحت الماء وعلى سطح البحر، ثم غطست الغواصة إلى عمق 200 متر وقامت بمناورات في الأعماق.

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يذكر أن "دميتري دونسكوي" هي من أولى غواصات مشروع "آكولا" ( القرش) والغواصة الوحيدة التي بقيت منه في حوزة البحرية الروسية .

وتعتبر أطول غواصة في العالم بطول 172 مترا وتبلغ إزاحتها 48 ألف طن. أما ارتفاعها فيمكن مقارنته بارتفاع عمارة ذات 9 طوابق.

وتسلحت الغواصة سابقا بـ20 صاروخا باليستيا من طراز "إر – 39". وتمت إعادة تجهيزها لإطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية العاملة بالوقود الصلب، شأنها شأن الغواصات النووية الحديثة من مشروع "بوريه".

المصدر: روسيسكايا غازيتا