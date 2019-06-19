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استكشاف مخلوقات غريبة تلتهم الحجر وتطرح الرمل!

العلوم والتكنولوجيا

استكشاف مخلوقات غريبة تلتهم الحجر وتطرح الرمل!
canva/pexels
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درس باحثون مخلوقات غريبة شبيهة بالديدان، تأكل الحجر وتطرح الرمل، بتفصيل دقيق لأول مرة منذ اكتشافها في عام 2016، في محاولة لمعرفة ماهيتها الأصلية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأنواع المعروفة باسم Lithoredo abatanica، التي قد تنمو ليصل طولها إلى متر واحد، هي نوع من "ديدان السفن" المشهورة بحفرها للهياكل الخشبية المغمورة في مياه البحر.

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ولكن Lithoredo abatanica تتميز بأنها مجرد دودة تأكل الحجر باستخدام أسنانها الغليظة. 

واكتُشفت هذه المخلوقات لأول مرة في جزيرة "بوهول" في الفلبين، حيث كانت تختبئ وسط الصخور في نهر المياه العذبة.

ويجب إجراء دراسة موسعة لتحديد ما إذا كانت الديدان تحصل على أي مواد مغذية من الصخور، التي تلتهمها، أو أنها تهضم الحجر كوسيلة للتنقل.

وتشير نظريات أخرى إلى أن بعض المخلوقات تستخدم الحجر كعامل مساعد لطحن الطعام وتسهيل الهضم، حتى تتمكن من هضم الكائنات الحية مثل العوالق.

ونُشرت النتائج في مجلة وقائع الجمعية الملكية B.

المصدر: ذي صن

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