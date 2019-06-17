 
مباشر

روسيا تختبر غواصات روبوتية متطورة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر غواصات روبوتية متطورة
youtube/ 24 NEWS plus
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzxv

يعمل الخبراء الروس على استكمال الاختبارات المخصصة لنوع جديد من الغواصات الموجهة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الأسلحة البحرية.

وأشار مكتب "روبين" الروسي للتصميم والهندسة البحرية إلى أن الاختبارات التي أجريت على روبوتات  Clavesin-2R-PM عام 2018 أكدت نجاح تصميمها، وصحة خوارزميات التشغيل التي تعمل على توجيهها والتحكم بها.

وأوضح أن الجيل القادم من هذه الروبوتات الغواصة من المفترض أن يصبح جزءا أساسيا من منظومات الغواصات الروسية النووية التي ستستخدم في المهام الخاصة، كغواصات (PLASN) التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي (09852-bc-139) لتعمل كـ "غواصات تجسس"، وغواصات مشروع (09787-bc-64) التي ستحمل روبوتات لسبر أعماق البحار.

روسيا تختبر غواصات روبوتية متطورة
youtube/ 24 NEWS plus
صورة من الأرشيف
إقرأ المزيد
روسيا تنتهي من اختبار واحدة من أحدث منظوماتها الصاروخية
روسيا تنتهي من اختبار واحدة من أحدث منظوماتها الصاروخية

وبدأ مكتب "روبين" العمل على تطوير مشروع هذه الغواصات الصغيرة منذ العام 2009، بموجب عقد موقع مع وزارة الدفاع الروسية، ينص على تصنيع روبوتات بحرية موجهة قادرة على القيام بالمهام البحثية ومهام الاستطلاع  التي ستساعد أساطيل البلاد البحرية على إتمام مهامها الخاصة في مختلف البحار والمحيطات.

المصدر: topcor.ru

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متاجر في آسيا تتجه لأوراق الموز عوضا عن البلاستيك