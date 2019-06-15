سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة نقل عملاقة مطورة

سلمت شركة "أفياستار" من مدينة أوليانوفسك الروسية القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة الشحن الثقيلة "آن - 124- 100" (روسلان).

وذلك في إطار برنامج إصلاح وتطوير طائرات النقل الروسية الذي تولت الشركة تنفيذه.

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وأفاد المكتب الصحفي للشركة بأن عملية إصلاح وتطوير الطائرة قضت بالاستغناء عن قطع الغيار المستهلكة الأجنبية الصنع واستخدام قطع الغيار الروسية الصنع وإزالة إصابات تعرضت لها طائرة النقل أثناء استثمارها الطويل في صفوف القوات الجوية والفضائية الروسية.

وقال مدير برنامج إصلاح وتطوير طائرات النقل في الشركة، سيرغي دياتشكوف، إن تلك الطائرة صنعت عام 1987. وبلغ عدد ساعات تحليقها 4 آلاف و58 ساعة حيث قامت بـ1751 طلعة ( الإقلاع و الهبوط)، مشيرا إلى أن الطائرة يمكن أن تقوم بعد إصلاحها بـ 750 طلعة إضافية ( 2000 ساعة في الجو).

وأضاف أن شركته تقوم حاليا بإصلاح وتطوير 3 طائرات أخرى من طراز "آن – 124 – 100" (روسلان) ستسلم للقوات الجوية والفضائية الروسية في 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن شركة "أفياستار" الروسية تولت إصلاح وتطوير طائرات النقل الثقيلة "روسلان" منذ عام 2004 حيث أوكلت إليها مهمة إطالة عمر خدمة الطائرات حتى 45 عاما.

جدير بالذكر أن سرعة طائرة النقل "روسلان" تبلغ 865 كم/ساعة، ووزنها عند الإقلاع 450 طنا، والسقف الأقصى للارتفاع 12 ألف متر، ومدى الطيران العملي 12100 كيلومتر.

المصدر: تاس