بالفيديو.. تعرف على منافس Glock الروسي!

قيّم الكثير من خبراء الأسلحة قدرات مسدس PL-15 الروسي الجديد، واعتبروه المنافس الأول لمسدسات Glock الشهيرة.

ومن أبرز ما تميز به هذا المسدس هو هيكله المتين والخفيف الوزن، الذي يدخل في تركيبه الألومينيوم والبلاستيك، ما يجعله سلاحا مناسبا للقوات الخاصة في الجيش وهيئات حماية الأمن، فضلا عن القدرات الخاصة للمعدن المصنوع منه، والتي تمكنه من إطلاق أكثر من 10 آلاف طلقة، وزاوية الارتداد الصغيرة له عند الإطلاق، والتي تساعد على زيادة دقة التصويب عند إطلاق النار برشقات متتالية.

كما زود هيكل هذا المسدس بسكك مخصصة لحمل منظار أو جهاز تصويب ليزري، ومصباح إضاءة، بالإضافة إلى قدرته على التزود بكواتم للصوت تجعله شبه صامت تماما.

ويبلغ طوله 220 ملم، وسماكته عند السبطانة 21 ملم، أما سماكة قبضته فـ 28 ملم، كما زود بمخزن يتسع لـ 14 طلقة من عيار 19/9 ملم، ويمكنه استيعاب أنواع مختلفة من الطلقات المزودة برصاص خارق للدروع، والرصاص المتشظي.

المصدر: وكالات روسية