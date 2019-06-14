"تسلا" تحول الخيال إلى حقيقة!

ذكر مؤسس شركة "تسلا"، إلون موسك، أن شركته تعمل على تطوير سيارة قادرة على الغوص، شبيهة بسيارات أفلام جيمس بوند.

وأشار موقع Business Insider إلى أن مشروع المركبة التي تعمل عليها "تسلا" سيعتمد على فكرة "السيارة_الغواصة" التي ظهرت في فيلم جيمس بوند The Spy who Loved Me الذي اشتهر في سبعينات القرن الماضي.

وفي اجتماع مع مطوري شركة "تسلا" قال مؤسسها، إيلون موسك "إنه لأمر مذهل أن نتحدث عن هذا المشروع.. لقد طورنا بالفعل تصميم السيارة_الغواصة".

Will keep the original Bond Lotus sub as-is. That design can't actually convert from car to sub. Have a new design in mind that does. — Elon Musk (@elonmusk) 24 мая 2017 г.

وأشار إلى أن "سوق هذا النوع من المركبات قد تكون محدودة، لكنها مليئة بالإثارة، لذا ستعمل شركته على صنع نموذج واحد منها للعرض حاليا".

ومن المتوقع أن تكشف "تسلا" قريبا عن العديد من المركبات المتطورة، والتي من بينها ستكون سيارة "بيك آب" كهربائية، سعرها 50 ألف دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو