روسيا تتزعم سباق التسلح بصاروخ "يوم القيامة"

أعلنت مجلة Stern الألمانية أن روسيا حاليا تتزعم سباق التسلح، وذلك بفضل تصنعيها صواريخ فرط صوتية.

وتشير المجلة إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت قبل أيام شريط فيديو عن إطلاق أحدث صاروخ PRS-1M لمنظومة الدرع الصاروخية، ومهمته حماية البلاد.

وتصف المجلة هذا الصاروخ بقولها "PRS-1M-سلاح يوم القيامة الحقيقي، الذي يمكن استخدامه في حرب تدمر العالم".

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وكان المعلق الأمريكي مايكل بيك قد أعلن بأن المنظومة الصاروخية الساحلية "أوتيوس" التي نشرت في شبه جزيرة القرم أصبحت "القاتل الحقيقي للسفن" بفضل صواريخ P-35 المضادة للسفن. وقال بيك "تعزيز الدفاعات الساحلية في القرم يهدئ مخاوف روسيا من الغزو الغربي للبحر الأسود، ويشير إلى تصميم موسكو على الاحتفاظ بشبه الجزيرة".

المصدر: لينتا. رو