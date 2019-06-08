روسيا تستعد لبناء حاملات المروحيات

يبدأ المهندسون الروس عام 2020 في تصميم حاملة مروحيات مثيلة لحاملات المروحيات من طراز "ميسترال" التي رفضت فرنسا بيعها لروسيا وأعطتها لمصر.

صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية مصدر مطلع لها في صناعة السفن الروسية.

وقال المصدر إنه يخطط لبناء سفينتين من هذا النوع ستسلم أولاهما للبحرية الروسية عام 2025.

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وأشار المصدر إلى أنه سيختار مشروعا أمثل من جملة المشاريع التي ستطرحها مكاتب التصاميم الروسية، مع شرط أن تحمل السفينة 12 – 16 مروحية.

يذكر أن روسيا وقعت مع فرنسا عام 2011 اتفاقية بناء حاملتي المروحيات بمبلغ 1.2 مليار يورو. وكان عليها أن تسلم روسيا عام 2014 السفينة الأولى "فلاديفوستوك". لكن أمام التطورات السياسية في أوكرانيا غيرت فرنسا موقفها من بيع حاملتي المروحيات لروسيا وأعادت الدفعة المالية الأولى، وباعت هاتين السفينتين لمصر.

وتُجري القاهرة حاليا محادثات مع روسيا بشأن تزويد السفينتين بمروحيات بحرية روسية الصنع.

المصدر: سلاح روسيا