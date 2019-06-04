تسجيل وفيات جديدة نتيجة الكارثة المناخية

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في شمال الهند فوق 50 درجة مئوية بوفاة عدد من الأشخاص. ,ويؤكد خبراء المناخ أن موجات الحر الخطرة ستتكرر كثيرا بسبب الاحترار العالمي.

ويفيد موقع Phys.org لم تحطم درجة الحرارة الحالية الرقم القياسي (51 درجة مئوية) الذي سجل عام 2016، ولكنه وفقا للعلماء، ستتكرر موجات الحر الخطرة أكثر بسبب الاحترار العالمي.

وقد ارتفعت درجات الحرارة في مدينة تشورو في ولاية راجستان إلى 50.6 درجة مئوية ، وفي مناطق أخرى من الولاية إلى أكثر من 47 درجة مئوية، وسوف تستمر هذه الحالة لمدة أسبوع، ليس فقط في ولاية راجستان، بل وفي ولايات - ماهاراشترا، ماديا براديش، البنجاب، هاريانا وأوتار براديش. وفي ولاية هيماشال براديش، التي تتمتع بمناخ معتدل، ارتفعت إلى 44.9 درجة مئوية.

Globallookpress

وقد شهدعدد من المدن الكبيرة نقصا في المياه العذبة لأن الأنهار والبحيرات بدأت بالجفاف. ففي ولاية ماهاراشترا تضررت المزارع وبدأ أصحابها في البحث عن المياه الصالحة لشرب الحيوانات وري المزروعات. وإن العديد من سكان مدينة بيد تخلوا عن غسل الملابس وتنظيف الأواني.

ووفقا للتنبؤات الجوية، لن تهطل الأمطار الموسمية في جنوب آسيا قبل يوم 6 يونيو الجاري.

إقرأ المزيد

يتوقع أن تكون سنة 2019 أكثر جفافا من المعدل المتوسط. وقد لوحظ خلال السنوات العشر الأخيرة حدوث تغيرات في هطول الأمطار في شبه القارة الهندية بسبب التقلبات المناخية، وهناك تكرار الجفاف والفيضانات والعواصف المفاجئة.

المصدر: لينتا. رو