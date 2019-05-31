فيديو يوثق لحظة حدوث انفجار أثناء اختبار صاروخ!

نُشرت لقطات مروعة توثق لحظة حدوث انفجار صغير في جزء من صاروخ فضائي أثناء اختباره.

ويجسد الاختبار المرة الأولى التي تحاول فيها شركة الدفاع "نورثروب غرومان"، تجربة صاروخ "أوميغا" المستقبلي، التي كانت ناجحة على حد قول الشركة، رغم حدوث الانفجار.

Reuters

ويجري التحقيق حاليا لمعرفة سبب الخلل.

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وقال كينت رومينغر، رائد الفضاء السابق ونائب رئيس شركة "نورثروب غرومان"، وقائد نظام إطلاق "أوميغا": "لقد لاحظنا حدوث شيء ما غريب، ونحن بحاجة إلى إجراء المزيد من البحث في الحادثة".

وتضمنت التجربة اختبار ثابت للحريق، حيث يجري إشعال محرك الصاروخ أثناء تثبيت المركبة على الأرض، حتى لا تتمكن من التحرك بعيدا.

وأجري الاختبار في منشأة "نورثروب غرومان" في ولاية "أوتا" بالولايات المتحدة، لأن الشركة كانت على استعداد لتجربة جميع أجزاء صاروخ "أوميغا"، لتعمل معا لأول مرة.

وأشار رومينغر إلى أن الحالات الشاذة مثل الانفجار الصغير، هي السبب في إجراء العديد من الاختبارات على الصواريخ قبل استخدامها بشكل صحيح.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تطوير الصاروخ أجريت لصالح الولايات المتحدة، حتى تتمكن من نقل الأجسام الثقيلة إلى الفضاء.

المصدر: ذي صن