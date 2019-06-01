الجيش الروسي يتسلم عربة مدرعة حديثة للاستطلاع التقني

تتسلم وحدات الجيش الروسي قريبا عربات الاستطلاع التقني الحديثة من طراز " إم تي إر – كا" . وقد خضعت نماذج منها للاختبارات الحكومية.

وكشف عن العربة لأول مرة في ميدان "برود بوي" التدريبي في مقاطعة فولغوغراد الروسية حيث اطلع الضباط في سلاح المدرعات والإدارة التقنية على مواصفاتها.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي إن " إم تي إر – كا" عبارة عن عربة مدرعة مدولبة ذات 4 عجلات لدى كل جانب. وإنها قادرة على نقل نحو 3 آلاف طن من الحمولة وقطع مسافة 800 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود وسرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.

وتم تزويد العربة بأجهزة الملاحة والاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وأجهزة الرؤية الليلية والرصد الدائري، فضلا عن رشاش "كورد" الثقيل. وتتوفر فيها أيضا طائرة صغيرة من دون طيار.

وتتيح العربة لخبراء الوحدات التقنية الاقتراب من المعدات الحربية المعطلة وتقييم حالتها وإصلاحها في ميدان القتال مباشرة.

وقال الناطق إن عربة الاستطلاع التقني " إم تي إر – كا " ستدخل الخدمة في الجيش الروسي عام 2020.

المصدر: روسيسكايا غازيتا