روسيا بصدد تطوير طائرة "يوم القيامة"

اختتم في روسيا العمل التصميمي على تحديث طائرة "يوم القيامة" اعتمادا على خاصية طائرتي "إيل – 80" و"إيل – 82" الحربيتين.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، الذي قال في تصريح أدلى به للصحفيين يوم 30 مايو بأن تلك التسمية أطلقها على الطائرة الصحفيون. بينما تعتبر تلك الطائرة في حقيقة الأمر مركزا استراتيجيا طائرا للقيادة يتم تشغيله في حال نشوب الحرب النووية وتدمير مراكز القيادة البرية الثابتة.

ومن طائرات "يوم القيامة" المعروفة في العالم طائرة " E-4B " الحربية الأمريكية التي تم تصنيعها على أساس "بوينغ 747" المدنية وطائرة "تإيل – 82" الحربية الروسية التي تم تصنيعها على أساس طائرة الركاب المدنية "إيل-96 - 400".

يذكر أن مركز القيادة الاستراتيجي الطائر الذي أطلق عليه اسم "طائرة يوم القيامة"، يخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في ظروف النشر العملياتي للقوات وغياب البنية التحتية الأرضية، وكذلك في حال تعطلت مراكز القيادة العملياتية البرية وفقدت خطوط الاتصال.

المصدر : إنترفاكس