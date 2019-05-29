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شاهد القدرات الجبارة لمركبات روسيا العسكرية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

شاهد القدرات الجبارة لمركبات روسيا العسكرية (فيديو)
وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة احتفالها في 29 مايو بيوم السائق العسكري الروسي، شريط فيديو استعرضت فيه القدرات الكبيرة لبعض السيارات العسكرية المحلية الصنع.

وأظهرت الوزارة في هذا الفيديو جانبا من التدريبات التي يخضع لها سائقو المركبات العسكرية في البلاد، وقدرات شاحنات "كاماز" وعربات Tiger الروسية المدرعة على اجتياز الطرق الوعرة وحتى العوائق المائية.

كما استعرضت القدرات العالية على المناورة في شاحنات ZIL و سيارات UAZ الجديدة المخصصة لنقل الجنود ومؤازرة القوات البرية.

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وتجدر الإشارة إلى أن أول فرقة سيارات عسكرية في روسيا تأسست في 29 مايو عام 1910، بأمر من الإمبراطور الروسي حينها، نيكولاي الثاني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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