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العثور على مقبرة ما قبل التاريخ فيها رفات أطفال

العلوم والتكنولوجيا

العثور على مقبرة ما قبل التاريخ فيها رفات أطفال
Patrice Courtaud / Université de Bordeaux
العثور على مقبرة قديمة فيها رفات أطفال
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عثر علماء الآثار على مقبرة تعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة بوردو في فرنسا، استخدمها القدماء على مدى ألفي سنة. ولكن تبقى مسألة وجودهم في هذا المكان لغزا.

ويفيد موقع Phys.org بأن المعلم الأثري Le Tumulus des Sables اكتشف عندما عثر تلاميذ مدرسة على رفات أطفال في ساحة اللعب. واعتقد العلماء في البداية أن هذه المقبرة تعود إلى حضارة القدور الجرسية التي كانت في أواخر العصر الحجري الحديث، التي تميزت بإنتاج أكواب على شكل جرس مقلوب.

ولكن بعد دراستها اكتشف العلماء أن الرفات يعود إلى الفترة المحصورة بين 3600 سنة قبل الميلاد و1250 ميلادية، ما يدل على أن هذه المقبرة استخدمت من قبل حضارات مختلفة. كما عثر في المقبرة على أسنان لبنية كثيرة وأسنان من دون جذور تعود إلى أطفال صغار.

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كما اتضح أن الناس لم يستهلكوا الأسماك والمأكولات البحرية في طعامهم، مع أن المحيط على بعد 10 كلم عن هذه المقبرة.

المصدر:لينتا. رو

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