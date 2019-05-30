"واز" الروسية تكشف عن سيارة عسكرية للمهام الخاصة

كشف المنتدى العلمي التقني" يوم التكنولوجيات المتقدمة" الذي يقام في ضواحي موسكو عن نموذج المركبة "يساؤول" العسكرية للمهام الخاصة.

يبدو من الوهلة الأولى أن السيارة لا تختلف عن سيارة "واز باتريوت" المدنية، فيما يتضح بعد التركيز الدقيق عليها أن أبوابها مصنوعة من مادة أخرى ونوافذها الجانبية تقاربت، وبدت أمتن وأكثر سماكة بزجاجها الكبير.

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لدينا عربة مدرعة حقيقية لا تستطيع نقل الأفراد فحسب بل وتحمي أعمالهم بنيران رشاش "كورد" الثقيل المنصوب على سقف السيارة إذا اقتضى الأمر ذلك، فضلا عن تنفيذ المهام الخاصة.

ويبلغ وزن العربة 3500 كيلوغرام، ووزن الحمولة المنقولة 800 كيلوغرام، قوة المحرك 135 حصانا، سرعة العربة على الطريق المعبدة 140 كيلومترا في الساعة، عمق المانع المائي الذي تجتازه نصف المتر، المسافة التي تقطعها دون أن تتزود بالوقود 680 كيلومترا.

وتم تجهيز خزانات الوقود في العربة بأجهزة مضادة للحريق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا