"غراد" السوفيتية تصبح "تورنادو" روسية

أعلن ألكسندر كوتشكين نائب المدير العام لمؤسسة "تيخماش" أن الراجمات النفاثة "غراد" السوفيتية الصنع، ستصبح "تورنادو- G" روسية بعد إدخال بعض التعديلات المهمة عليها.

وصرح لوكالة نوفوستي، بأنه "قبل فترة ليست بعيدة دخلت الخدمة الفعلية منظومة "تورنادو- G " ذات آلية عالية المستوى. واليوم استنادا إلى الخبرة العلمية- التقنية التي حصلنا عليها، سيتم تنفيذ مشروع تحديث منظومة "غراد" لتصبح "تورنادو- G".

وقد أعلن كوتشكين في بداية الشهر الجاري أن المجموعة الأولى من "تورنادو- G" قد دخلت الخدمة الفعلية في الجيش الروسي.

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أما منظومة "غراد" البرية عيار 122 ملم، التي استمر إنتاجها خلال أعوام 1960-1988 فما زالت قادرة على إصابة القوات المعادية المدرعة وغير المدرعة.

وتعتبر عربة منظومة "تورنادو- G" التي بدأ إنتاجها في تسعينيات القرن الماضي، وتحمل 40 صاروخا عيار 122 ملم، متطابقة مع منظومة "غراد"، بل وتتفوق عليها 15 مرة. فمثلا العلاقة بين كتلة الوقود وكتلة الهيكل في "تورنادو" أفضل بعشر مرات.

المصدر: لينتا. رو