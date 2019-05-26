روسيا بصدد تصميم ذخائر كهرومغناطيسية لراجمات الصواريخ

يعمل خبراء شركة "تيخماش" الروسية على تصميم صواريخ للراجمات مزودة برؤوس قتالية كهرومغناطيسية.

وقال نائب مدير عام الشركة "ألكسندر كوتشكين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن فكرة تصنيع الذخائر الكهرومغناطيسية يمكن أن تتحول إلى واقع عملي، والبدء بإنتاجها، بمجرد ظهور زبائن وممولين للمشروع.

إقرأ المزيد

وأشار الخبير إلى أن السلاح الكهرومغناطيسي يختلف عن الأسلحة العادية بقدرته على تعطيل عمل كل الأجهزة التي تتعرض لتأثير نبضاته.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي تسلم ما لا يقل عن 20 صاروخا من طراز " AGM-86" تزودت رؤوسها القتالية بالموجات الميكروية ومشعات الموجات الميكروية.

وقال الصحفيون إن مثل هذه الرأس القتالية ترسل نبضة يمكن مقارنة شدتها الكهرومغناطيسية بقوة الانفجار النووي الجوي. لكن تأثيرها يوجه بدقة نحو موقع بعينه.

على سبيل المثال:"أحرقت" الرأس القتالية الكهرومغناطيسية خلال اختبار الصواريخ في ولاية يوتا الأمريكية عشرات أجهزة الكمبيوتر المنصوبة في غرفة واحدة".

ولم يستبعد الصحفيون آنذاك أن تحمل قاذفة" بي - 52" الاستراتيجية كذلك صواريخ " AGM-86 " الكهرومغناطيسية.

المصدر: تاس