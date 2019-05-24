"سامسونغ" تبعث الحياة في "الموناليزا"!

كشف مركز سامسونغ للذكاء الصناعي في العاصمة الروسية موسكو، خوارزمية يمكنها صنع مقاطع فيديو باستخدام صورة واحدة ثابتة.

وفي عرض توضيحي بالفيديو نشره المركز في الورقة البحثية في مجلة "ArXiv"، أظهر الباحثون قدرات مذهلة للتعلم الآلي، حيث جلب النظام الخوارزمي تعبيرات الوجوه الحقيقية إلى وجوه ثابتة باستخدام صورة واحدة مثل صورة الموناليزا وصورة الرسام السريالي سلفادور دالي وصورة للممثلة مارلين مونرو.

وعلى الرغم من أن صورة واحدة مترجمة إلى وجه متحرك قد تبدو متغيرة بشكل ملحوظ، فإن عينة من 32 صورة تنتج صورا متحركة بدقة شبه واقعية. وأوضح الباحثون أنه كلما زاد عدد الصور التي يتم إدخالها في النظام، أصبح الفيديو المنتج أكثر واقعية.

وتعمل التقنية الجديدة عن طريق نقل ميزات الوجه من أشخاص آخرين إلى الصور الثابتة. ومن أجل إنشاء النموذج الحالي، قام الباحثون بتدريب الخوارزمية باستخدام قاعدة بيانات "VoxCeleb" المتاحة للعامة والتي تحتوي على أكثر من 7 آلاف صورة لمشاهير من مقاطع فيديو يوتيوب.

واعتمادا على هذه البيانات، كان الذكاء الصناعي قادرا على تحديد ما يسميه الباحثون "المعالم المميزة"، وهي السمات المحددة عالميا التي تتضمن أشياء مثل الأنف والعين والفم وغيرها.

وتمكنت الخوارزمية من إنتاج مقاطع فيديو تحاكي كيفية تحريك رؤوس الأشخاص من الصور الثابتة، وجعلهم يتحدثون.

ولا يستطيع الذكاء الصناعي حاليا سوى إنتاج مقاطع فيديو قادرة على تحريك الجزء العلوي من الجسم.

وتُظهر تقنية حديثة ومذهلة قام بها موظفون سابقون في غوغل ومايكروسوفت مؤخرا، كيف أن الخوارزمية قادرة على تكرار صوت الممثل الكوميدي الشهير جو روغان بشكل مقنع.

ويقول مراقبون إن هاتين التقنيتين مجتمعتين ستسمحان للجهات الفاعلة بتزوير مقاطع فيديو يمكنها أن تنشر معلومات خاطئة عن الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

المصدر: ديلي ميل