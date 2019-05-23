إندونيسيا تشتري ناقلات حربية برمائية روسية جديدة

تمتلك القوات المسلحة الإندونيسية ناقلات عسكرية برمائية روسية الصنع تم إنتاجها في الستينات. وقد تقادمت تلك المجنزرات رغم أنها في حالة تقنية جيدة.

ومن البديهي أن تلفت أنظار القيادة العسكرية الإندونيسية ناقلة "بي تي إس – 4" المجنزرة البرمائية التي تم تصنيعها في مدينة أومسك بسيبيريا. وإنها تختلف جذريا عن سابقاتها حيث بمقدورها أن تنقل بحرا 18 طنا من الحمولة مقارنة بـ5 أطنان لدى سابقاتها .

والناقلة البرمائية مزودة بمحرك بقوة 840 حصانا، ما يجعلها تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة برا و15 كيلومترا في الساعة بحرا.

ومن مميزات المجنزرة دروعها القوية ورشاشها الثقيل عيار 12.7 ملم و400 طلقة من الذخائر.

يذكر أن إندونيسيا اشترت من روسيا أيضا عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3 إف" وناقلات الأفراد المدرعة " بي تي – 3 إف" وعربات الشحن "أورال" و" سادكو مكست" المدولبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا