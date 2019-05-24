سفينة بوسادة هوائية تعود بعد الترميم إلى أسطول البلطيق الروسي

عادت سفينة الإنزال الصغيرة العاملة بالوسادة الهوائية من طراز" يفغيني كوتشيشكوف" إلى تشكيلة أسطول البلطيق الروسي وذلك بعد إصلاحها في مصنع "يانتار" الروسي للسفن.

وقال ناطق باسم أسطول البلطيق الروسي إن سرعة السفينة تبلغ 70 عقدة. وإنها قادرة على نقل 3 دبابات أو 10 عربات مدرعة مع أفراد مشاة البحرية. أما الانتقال إلى البر فيمكن أن يتحقق من السفينة إلى أي شاطئ غير مجهز.

المكتب الصحفي لأسطول البلطيق

وقام المصنع أيضا بإصلاح جسم السفينة وحزمها بسياج مطاطي (ما يسمى بالتنورة) بشكل وسادة هوائية للسفينة السريعة.

يذكر أن "يفغيني كوتشيشكوف" هي سفينة إنزال من مشروع "الثور" يبلغ طولها 57 مترا، وإزاحتها 535 طنا.

وإنها مزودة بمحركات التوربين الغازية، و4 مراوح هوائية صغيرة بقطر 2.5 متر، و3 مراوح كبيرة مائلة مغيّرة الزوايا بقطر 5.5 متر.

المصدر: سلاح روسيا